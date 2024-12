Orascom DH verschwindet von Schweizer Börse

Der Immobilieninvestor Samih Sawiris - im Bild auf der Halbinsel Isleten - will sein Unternehmen Orascom DH von der Börse nehmen. (Archivbild) Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die LPSO Holding der ägyptischen Familie um Samih Sawiris offeriert in einem freiwilligen öffentlichen Kaufangebot 5,60 Franken in bar für alle ausstehenden Aktien, teilte die Gesellschaft am Montagabend mit. Das Angebot entspräche einer Prämie von 40 Prozent auf den Schlusskurs an der Schweizer Börse SIX vom Dienstagabend von 4 Franken.

Die Sawiris-Familie besitzt bereits heute fast 78 Prozent an der Gesellschaft, so die Mitteilung weiter. Nach Vollzug des Angebots sei geplant, der ODH-Generalversammlung die Dekotierung der Aktien von der Schweizer Börse vorzuschlagen.

Der ODH-Verwaltungsrat verzichtet derweil auf die Abgabe einer Empfehlung zur Annahme oder Ablehnung des Angebots. Er verweist jedoch auf eine in Auftrag gegebene «Fairness Opinion», wonach der Wert der Aktien in einer Bandbreite von 3,76 bis 5,26 Franken liege.

Der Zeitplan sieht vor, dass die Angebotsfrist vom 9. Januar bis zum 5. Februar 2025 dauert. Am 11. März 2025 sei der Vollzug des Angebots vorgesehen.

Orascom DH war im Jahr 2008 zu einem Kurs von 152 Franken je Aktie an die Schweizer Börse gegangen. Das Unternehmen ist hierzulande vor allem für das Projekt «Andermatt Swiss Alps» im Kanton Uri bekannt. Heute ist die Mehrheit an «Andermatt Swiss Alps» im Privatbesitz von Samih Sawiris, 49 Prozent gehören noch der Orascom DH.