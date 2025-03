Fabrik durchsucht Nestlé auch in Belgien mit Mineralwasser-Ermittlungen konfrontiert

Die Produktionsvorschriften für Mineralwasser des Nestlé-Konzerns werden auch in Belgien untersucht: Am Dienstag wurde in Étalle die Fabrik von Valvert durchsucht, einer Marke von Nestlé Waters.

Publiziert: vor 52 Minuten