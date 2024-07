«Wenn du mit der Kreditkarte bezahlst, bist du automatisch abgesichert.» Ein Satz, der im Reiseversicherungs-Dschungel immer wieder auftaucht. Doch was taugt dieser Schutz? Neben der Kreditkarte gibt es viele weitere Möglichkeiten, sich vor Unfällen, Ferienabbrüchen oder Annullationen zu sichern. Blick verschafft dir einen Überblick im Versicherungschaos.

Das Wichtigste bei der Kreditkarten-Absicherung vorneweg: «Damit man von einem Reiseversicherungsschutz profitiert, muss man im Normalfall einen Grossteil der Reise mit der Kreditkarte zahlen», erklärt Adi Kolecic (40), Reiseexperte beim Vergleichsdienst Comparis. Dabei ist die Abdeckung der Versicherung oft klein.

«Gerade die sehr günstigen Kreditkarten bieten meistens keinen Annullationsschutz», meint Kolecic. «Und das ist die wahrscheinlich wichtigste Deckung einer Reiseversicherung, vor allem wenn man öfter teure Ferien macht.»

So ergibt sich aus dem Kreditkarten-Mythos eine Faustregel. «Je teurer die Jahresgebühr, desto mehr Versicherungsleistungen sind im Normalfall gedeckt», sagt der Reiseexperte.

Lohnt sich eine Einzelversicherung?

Wer online eine Reise bucht, erhält am Schluss oft die Option, eine temporäre Einzelversicherung für die gewählte Leistung dazuzukaufen. Der Vorteil dieser Absicherung: Sie bieten oft einen erweiterten Annullationsschutz. «Ich kann also eine Reise aus beliebigen Gründen absagen und mir wird ein Teil der Kosten rückerstattet», so Kolecic. Bei den klassischen Reiseversicherungen ist das nur in bestimmten Fällen wie Krankheit oder Unfall so.

Für Leute, die nicht so oft reisen und keine klassische Reiseversicherung haben, kann sich so eine temporäre Versicherung lohnen. Denn die Kosten sind oft tiefer als für eine Jahresreiseversicherung. Kolecic weist aber auf etwas hin: «Achte aufs Kleingedruckte: Wie hoch ist der Anteil, der übernommen wird? Gibt es bestimmte Ausschlüsse?»

Lohnt sich eine Reiseversicherung fürs ganze Jahr?

Die klassische Variante: eine Jahres-Reiseversicherung. Sie deckt zusätzliche Risiken ab, was man von anderen Versicherungen nicht behaupten kann. Bei Jahresversicherungen solltest du aber genau schauen, dass du gewisse Leistungen nicht doppelt absicherst. «Das Reisegepäck ist oft schon in der Hausratsversicherung und die Fahrzeug-Pannenhilfe – falls du in den Ferien mit dem Auto unterwegs bist – in der Autoversicherung abgedeckt», so der Experte.

Zu einer bereits bestehenden Versicherung kann man bei der Krankenkasse eine Reisezusatzversicherung abschliessen. Sie greift meistens nicht für Deckungen wie den Annullationsschutz, dafür bei medizinischen Notfällen im Ausland. «Das ist vor allem für Reiseziele wichtig, wo die Behandlungskosten deutlich höher sind als in der Schweiz (etwa die USA oder Japan)», erklärt Adi Kolecic. «Für Ferien in Europa genügt aber die obligatorische Grundversicherung der Krankenkasse – zumindest für notfallmässige Behandlungen in einem ausländischen Spital.»

Wie gehe ich am besten vor?

Wer sich in seinem eigenen Reiseversicherungs-Dschungel zurechtfinden will, muss wohl oder übel einmal eine Stunde investieren. Wirf einen Blick auf deine bestehenden Verträge: Kreditkarte, Krankenkasse, Hausrat- und Autoversicherung. So kannst du Lücken, aber auch Doppelversicherungen vermeiden.