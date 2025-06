Der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz steht erst im kommenden Jahr vor dem Zürcher Obergericht. Das Verfahren sei von ausserordentlicher Dimension, so das Obergericht. Die Vorbereitung brauche viel Zeit. (Archivbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz wird sich erst ist kommenden Jahr vor dem Zürcher Obergericht verantworten müssen. Verhandlungsbeginn ist am 10. August 2026. Der Fall sei von ausserordentlicher Dimension, begründete das Obergericht am Mittwoch die lange Vorlaufzeit. Die Vorbereitung nehme wegen der Komplexität deshalb einige Zeit in Anspruch.

Die Verhandlung gegen Vincenz und weitere Beschuldigte wird voraussichtlich bis am 21. August 2026 dauern. Sollten diese Tage nicht reichen, wird die Verhandlung bis in den September hinein geführt. Wann das Obergericht das Urteil eröffnet, ist noch offen.