1/2 Wird neuer Chef: Ex-Nasa-Forschungsdirektor Thomas Zurbuchen. Foto: Thomas Meier

Die ETH Zürich erhält eine der grössten privaten Spenden ihrer Geschichte: Die neu gegründete Jörg G. Bucherer-Stiftung unterstützt den Aufbau eines internationalen Kompetenzzentrums für Erdbeobachtung mit insgesamt 100 Millionen Franken über zehn Jahre, wie es in einer gemeinsamen Medienmitteilung am Dienstagmorgen heisst. Der Kanton Luzern beteiligt sich zusätzlich mit 2,8 Millionen Franken an den Infrastrukturkosten – denn das ETH Swiss GeoLab wird in Luzern angesiedelt.

Herzstück des Zentrums wird eine technologische Plattform, die riesige Datenmengen aus Satelliten, Drohnen und Sensoren intelligent verknüpft. Ziel ist es, Naturphänomene wie Unwetter oder Erdrutsche frühzeitig zu erkennen, den Klimawandel besser zu verstehen oder Ernteprognosen zu verbessern. Auch KI und Hochleistungsrechner kommen zum Einsatz. Geleitet wird das neue Zentrum von ETH-Professor und Ex-NASA-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen (57), gemeinsam mit der Forstwissenschaftlerin Verena Griess (47).

Der Aufbau erfolgt etappenweise: Bis 2027 soll der Standort Luzern bezogen sein, ab 2030 wird das Zentrum rund 100 Mitarbeitende beschäftigen. Forschung, Technologieentwicklung und Wissenstransfer stehen im Fokus – auch durch enge Zusammenarbeit mit Start-ups und Industriepartnern.

ETH-Präsident Joël Mesot (60) ist sehr glücklich über die 100-Millionen-Spende: «An der ETH Zürich gibt es bereits heute zahlreiche Forschende, die sich mit Erdbeobachtung beschäftigen. Durch die einzigartige Partnerschaft mit der Jörg G. Bucherer-Stiftung erhalten wir die einmalige Chance, die Forschung und den Wissenstransfer in diesem wichtigen Bereich auf eine neue Ebene zu heben.»

Die Jörg G. Bucherer-Stiftung wurde 2025 aus dem Erbe von Jörg G. Bucherer gegründet, dem ehemaligen Geschäftsinhaber der Uhrenmarke Bucherer. Die Förderung der Naturwissenschaften sei ein «Grundanliegen der Stiftung», wie Urs Mühlebach, Präsident des Stiftungsrats, erklärt: «Als neue Stiftung freuen wir uns sehr, den Aufbau des ETH Swiss GeoLab zu unterstützen und damit einen zukunftsweisenden Beitrag zur Stärkung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Luzern zu leisten.»