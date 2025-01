Kurz vor der Amtseinführung lancierte das Ehepaar Trump am Wochenende seine eigenen Kryptowährungen. Diese schütteln den Markt gleich einmal ordentlich durch. Und der Bitcoin klettert auf ein neues Rekordhoch.

Es rumort am Markt – Bitcoin steigt auf Rekordhoch

1/5 Seit seiner ersten Amtszeit ist Donald Trump ein Krypto-Fan. Foto: AFP

Auf einen Blick Trump lanciert Kryptowährung vor Amtseinführung, Melania folgt mit eigenem Coin

Trumps Kryptowährung bricht ein, während Melanias Coin an Wert gewinnt

Es sind turbulente Tage für Donald Trump (78). Heute Montag wird er als 47. Präsident der USA vereidigt und gefeiert. Doch das hat ihn nicht davon abgehalten, am Wochenende zuvor noch seine eigene Kryptowährung zu lancieren. Nach einem Bombenstart ist der Coin jetzt eingebrochen – ausgerechnet wegen seiner Frau Melania (54).

Denn auch die baldige First Lady brachte am Sonntag ihre eigene digitale Währung «$MELANIA» heraus. Die künftige Präsidentengattin promotete die Währung auf der Kurznachrichtenplattform X. Fans trieben den Marktwert auf Montagmorgen hin dann auf rund zwei Milliarden Dollar hoch. Im gleichen Schritt sorgte der Melania-Coin beim Trump-Coin für einen Kurssturz – von rund 45 Prozent. Mittlerweile hat sich der Kurs aber wieder erholt und liegt derzeit bei rund 53 Dollar. Der Melania-Coin kostet aktuell 11.50 Dollar.

Wie seriös sind diese Coins?

Bei den beiden Kryptowährungen handelt es sich um sogenannte Meme Coins. Diese sind eine Untergruppe der Kryptowährungen, die aus der Begeisterung für eine Persönlichkeit oder ein virales Phänomen im Internet Kapital schlagen. Im Gegensatz zu traditionellen Kryptowährungen haben Meme-Währungen keinen konkreten wirtschaftlichen oder transaktionalen Nutzen. Entsprechend bewerben Donald und Melania Trump ihre jeweiligen Coins damit, dass Anhänger so ihre Unterstützung für die beiden ausdrücken können.

Die Währungen sind extrem volatil. Durch den Hype können Investoren grosse Gewinne erzielen. Wer bei den Projekten aber zu spät einsteigt, kann riesige Verluste machen. Denn ist die Währung einmal am Boden angekommen, sitzen einige auf den nutzlosen Coins fest.

Trump mit Beschuldigungen konfrontiert

Donald Trumps Ankündigung in der Nacht auf Samstag löste einen Ansturm auf seine Kryptowährung aus. Dieser führte dazu, dass die Gesamtbewertung innert weniger Stunden auf mehrere Milliarden Dollar anstieg. Mittlerweile soll der Marktwert bei 14 Milliarden Dollar liegen.

Aus einigen Ecken hagelt es allerdings Kritik. In den sozialen Medien wird Trump des klassischen Pump-Dump-Phänomens beschuldigt. Hierbei wird der Wert eines Coins durch einen Hype in den sozialen Medien (Pump) künstlich in die Höhe getrieben. Sobald der Preis steigt, verkaufen Insider, die bereits grosse Mengen der Coins besitzen, ihre Bestände mit Gewinn. Das führt zu einem massiven Kursabsturz (Dump). Investoren, die spät einsteigen, bleiben oft auf wertlosen Coins sitzen und erleiden hohe Verluste.

Ein Grossteil des Bestandes der Trump-Währung befindet sich im Besitz von Firmen, die dem designierten US-Präsidenten nahestehen. Sie sollen von künftigen Handelsgewinnen profitieren. Das heizt die Vorwürfe weiter an.

Vom Kryptogegner zum Fan

Trump war ursprünglich ein Gegner von Kryptowährungen. Während seiner ersten Präsidentschaftskampagne hat er eine radikale Kehrtwende vollzogen und macht sich nun für digitale Währungen stark. Davon profitiert auch der Bitcoin. Wenigen Stunden vor der Amtseinführung hat dieser ein neues Rekordhoch erreicht.

Am Montagmorgen kletterte die bekannteste Kryptowährung bis auf 109'356 Dollar und liess damit die alte Bestmarke von Mitte Dezember hinter sich. Seit der Wahl von Trump im November hat der Bitcoin um fast 60 Prozent zugelegt. Trump hatte versprochen, die Regulierungen für Kryptowährungen zu lockern. Ausserdem hat er sich für eine nationale Bitcoin-Reserve der USA ausgesprochen.