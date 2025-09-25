Kontakt mit dem Bundesrat?

Blick-Wirtschaftsredaktor Martin Schmidt möchte von Schlegel wissen, ob die SNB mit dem Bundesrat in Kontakt war in Bezug auf die US-Zölle. Die USA erheben dabei immer wieder Vorwürfe, dass die SNB am Devisenmarkt aktiv ist. Der Devisenmarkt ist in einfacheren Worten der Marktplatz für Währungen. Die US-Regierung um Donald Trump (79) spricht in diesem Zusammenhang von Währungsmanipulation durch die SNB.

Schlegel stellt klar: «Die Handelspolitik ist der Auftrag des Bundes. Wir stehen seit mehreren Jahren in einem intensiven Austausch mit den US-Behörden. Dabei erklären wir immer wieder, dass wir nicht am Devisenmarkt aktiv werden, um unsere Leistungsbilanz aufzubessern.» Die Beziehung mit den US-Behörden sei traditionell gut.