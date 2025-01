Dänemark plant, knapp zwei Milliarden Franken in die Sicherheit der Arktis zu investieren, um auf ernsthafte Herausforderungen zu reagieren. Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen betonte die Bedeutung dieser Region für die Verteidigung.

Dänemark will rund zwei Milliarden Franken für die Sicherheit in der Arktis ausgeben

1/4 Dänemark plant, knapp zwei Milliarden Franken in die Sicherheit der Arktis zu investieren. Im Bild: die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (m.) zusammen mit Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen (l.) und Aussenminister Lars Løkke Rasmussen (r.) Foto: IMAGO/Ritzau Scanpix

Dänemark will umgerechnet knapp zwei Milliarden Franken investieren, um die Sicherheit in der strategisch wichtigen Arktis-Region zu erhöhen.

«Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass es in der Arktis und im Nordatlantik ernsthafte Herausforderungen für die Sicherheit und die Verteidigung gibt», erklärte am Montag Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen (48). Deshalb sollten 14,6 Milliarden Kronen (rund 1,85 Milliarden Franken) in die Sicherheit der Region investiert werden.

Die Ankündigung erfolgt nur zwei Tage, nachdem der neue US-Präsident Donald Trump (78) seine Annexionspläne für Grönland bekräftigt hatte - und einen Tag vor einer Reise von Regierungschefin Mette Frederiksen (47) nach Berlin, Paris und Brüssel. In Berlin wird sie am Dienstagmorgen von Bundeskanzler Olaf Scholz (66) empfangen.

Trump hatte in den vergangenen Wochen mehrfach erklärt, das autonome dänische Territorium Grönland übernehmen zu wollen - und militärische Schritte dabei nicht ausgeschlossen. Die USA brauchen das Gebiet laut Trump für ihre «nationale Sicherheit».

Die Insel und ihre Bodenschätze sind zu einem begehrten Ziel geworden, das schmelzende Eis der Arktis eröffnet neue Schifffahrtsrouten um sie herum.