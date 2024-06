Nato ernennt Niederländer Rutte zum neuen Generalsekretär

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Der scheidende niederländische Regierungschef Mark Rutte wird Nato-Generalsekretär.

AFP Agence France Presse

Die Nato will den scheidenden niederländischen Regierungschef Mark Rutte am Mittwoch offiziell zum neuen Generalsekretär ernennen. Nach Angaben aus Brüsseler Diplomatenkreisen werden die Botschafter der 32 Mitgliedstaaten die Nominierung bei einer Sitzung des Nordatlantikrats vornehmen. Rutte (57) wird dann voraussichtlich am 1. Oktober die Nachfolge von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (65) antreten.

Erst in der vergangenen Woche hatte Rumäniens Präsident Klaus Iohannis (65) mit dem Rückzug seiner Gegenkandidatur den Weg für Rutte an die Spitze der Nato freigemacht. Der Niederländer übernimmt den Posten in einer schwierigen Phase des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Zudem bereitet sich die Nato auf eine mögliche Wiederwahl des früheren US-Präsidenten Donald Trump (77) und eine schwächere US-Rolle in dem transatlantischen Bündnis vor.