Michael Schai wird 2025 CEO beim Backwarenkonzern Aryzta

Aryzta ernennt Michael Schai per 1. Januar 2025 zum neuen CEO. Der schweizerisch-österreichische Doppelbürger soll Urs Jordi ablösen, der als Interim-CEO vier Jahre lang eine Doppelfunktion innehatte.

Der Backwarenkonzern Aryzta hat nach längerer Suche einen neuen CEO gefunden. Michael Schai soll per 1. Januar 2025 den bisherigen Interim-CEO Urs Jordi ablösen, der diese Zusatzaufgabe während vier Jahren wahrgenommen hat. Jordi will sich ab 2025 wieder auf sein Amt als Verwaltungsratspräsident konzentrieren.

Michael Schai ist schweizerisch-österreichischer Doppelbürger. Derzeit ist er noch als Länderchef für Lindt & Sprüngli in Australien tätig, wie Aryzta am Montag mitteilte. Zuvor war er unter anderem für Mars, aber auch schon einmal für Aryzta tätig. Er verfügt laut Mitteilung über 25 Jahre Erfahrung in der Konsumgüter- und Backwarenbranche.

Verwaltungsratspräsident und Noch-CEO Jordi zeigte sich in der Mitteilung zuversichtlich, dass die Ernennung von Schai für Stabilität und eine anhaltende Performance bei Aryzta sorgen werde. Schai wird für seine neue Aufgabe in die Schweiz zurückkehren.