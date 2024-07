1/5 Die Boeing 737-800 von J. D. Vance nach der Beschriftung.

Patrik Berger Reporter Wirtschaft

Wahlkampf in den USA ist ohne Flugzeug ein Ding der Unmöglichkeit. Auch Donald Trumps (78) neuer Vize J. D. Vance (39) fliegt bis am 5. November für unzählige Auftritte durch Amerika – mit einer Boeing 737-800. In den sozialen Medien machen erste Fotos der Maschine die Runde.

Sie zeigen das Flugzeug unter anderem auch in einem Hangar, wo eiligst der Name «Vance» auf den Rumpf geklebt wird. Unter demjenigen von Donald Trump. Und neben dem Wahlkampf-Slogan «Make America great again!». Auf dem Heck eine wehende USA-Flagge. Auf den Triebwerken steht die Zahl 47. Als Symbol für die 47. Präsidentschaft.

Nach Mallorca und London unterwegs

Die Boeing 737-800 mit ihren 189 Plätzen ist 22 Jahre alt und hat eine bewegte Geschichte hinter sich, wie das Aviatikportal «Aerotelegraph» berichtet. 2002 wurde die Maschine mit der Kennung N917XA an die Air Berlin ausgeliefert. Bis 2012 stand sie im Dienst des inzwischen insolventen Billigfliegers und transportierte Touristen vor allem aus Deutschland nach Mallorca oder London.

Danach flog die Maschine für die Orenburg Airlines, eine kleine russische Fluggesellschaft. Sie ist aus der Aufspaltung der Aeroflot entstanden. 2016 stellte sie ihren Betrieb ein. Von Russland aus wurde die Boeing 737-800 in die USA verkauft, wo sie für verschiedene regionale Fluggesellschaften im Einsatz stand. Seit April wird der Flieger von der Eastern Air Express betrieben. Einer texanischen Airline, die auf VIP-Charterflüge spezialisiert ist. Die Gesellschaft ist bekannt für die luxuriöse Ausstattung der Flugzeuge.

Trump fliegt noch luxuriöser

Und doch: Donald Trump ist deutlich luxuriöser und mit mehr Platz unterwegs. Er fliegt mit einer Boeing 757-200 von einem Wahlkampftermin zum nächsten. Die Trump Force One hat er 2011 als Occasion für schlappe 100 Millionen Dollar gekauft.

Die Maschine ist 34 Jahre alt. Und hatte zuvor dem verstorbenen Microsoft-Mitgründer Paul Allen gehört. 2021 wurde die Boeing 757-200 nach einer längeren Standzeit wieder auf den neusten Stand gebracht. 2016 war sie nicht nur Transportmittel für den damaligen Präsidentschaftskandidaten, sondern auch Kulisse bei zahlreichen Auftritten im Wahlkampf.