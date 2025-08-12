Die Zuger Krankenkasse Klug ist insolvent und stellt Ende Jahr ihre Tätigkeit ein. Das 107-jährige Unternehmen mit 9300 Versicherten nennt starkes Wachstum und finanzielle Unstimmigkeiten als Gründe. Die Geschäftsführerin wurde ihrer operativen Leitung enthoben.

Die Krankenkasse Klug in Zug ist im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Landis und Gyr in Zug untergebracht, deren Betriebskrankenkasse sie früher war. (Archivaufnahme) Foto: ALEXANDRA WEY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Zuger Krankenkasse Klug ist insolvent. Sie stelle auf Ende Jahr ihre Versicherungstätigkeit ein, teilte das 107 Jahre alte Unternehmen am Dienstag mit.

Klug hatte gemäss der Mitteilung Ende Juli beim Bundesamt für Gesundheit die Feststellung der Insolvenz und den Entzug der Bewilligung per 1. Januar 2026 beantragt. Am 6. August habe das BAG die Insolvenzfeststellung bestätigt, teilte Klug mit. Damit könne sie auf ihr gebundenes Vermögen zurückgreifen.

Klug zählt nach eigenen Angaben 9300 Versicherte und hat 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Grund für die finanziellen Probleme genannt wurde ein starkes Wachstum der Zahl der Versicherten. Erschwerend dazugekommen seien «Unstimmigkeiten bei finanzrelevanten Informationen». Der Geschäftsführerin wurde laut Mitteilung deswegen die operative Leitung entzogen.