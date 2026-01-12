DE
Eisenbahn
Ungarische Staatsbahnen übernehmen Thurbo-Züge

Die Züge der Ostschweizer Regionalbahn Thurbo werden an die ungarischen Staatsbahnen verkauft. Der Thurgauer Zugbauer Stadler erwirbt dazu 93 Kompositionen vom Ostschweizer Bahnunternehmen und rüstet sie für Ungarn um.
Publiziert: vor 56 Minuten
Die SBB, Thurbo und RegionAlps beschaffen neue Züge des Typs Flirt Evo. Ein Grossteil der bisherigen Kompositionen von Thurbo (rechts im Bild) gehen via Stadler Rail an die ungarischen Staatsbahnen. (Archivbild)
Foto: MICHAEL BUHOLZER
Nach über fünf Millionen zurückgelegten Kilometern pro Zug ist Schluss. In den kommenden Jahren werden die grösstenteils zwischen 2002 und 2008 angeschafften Kompositionen der Regionalbahn Thurbo hierzulande nach und nach ausser Betrieb genommen. Verschrottet werden die sogenannten Gelenktriebwagen, kurz GTW, jedoch nicht. Stattdessen sollen sie in Ungarn voraussichtlich weitere 15 Jahre im Einsatz stehen.

Stadler modernisiert dazu 93 GTW-Züge der Schweizer Regionalbahn Thurbo und verkauft sie an die Ungarischen Staatsbahnen MAV, heisst in einer Mitteilung von Thurbo und Stadler vom Montag.

