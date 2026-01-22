«Ich möchte Science-Fiction zu Science-Facts machen»

Weiter stellt Fink Musk die Frage: «Wollen Sie selbst auch bald auf den Mars reisen?» Elon Musk sorgt immer wieder mit Aussagen für Furore, dass er mit seinen Unternehmen Reisen zum Mond oder zum Mars anbieten wird. Dazu sagt er ominös: «Ich will auf dem Mars sterben – aber nicht beim Landen.» Das Publikum lacht.

Bald neigt sich das Panel dem Ende zu. Zum Schluss sagt Fink: «Ich möchte Sie für einen Moment vermenschlichen. Sie sind der erfolgreichste Unternehmer des 21. Jahrhunderts. Was war der Grundstein für Ihre Neugier? Wer inspiriert Sie?»

Musk sei ein grosser Science-Fiction-Fan, sagt er. Das sei er schon immer gewesen. «Als Kind habe ich Sci-Fi-Bücher nur so verschlungen.» Nun habe er den Anspruch, «Science-Fiction zu Science-Facts» zu machen. Er wolle, dass das, was er in den Büchern gelesen hat, Realität wird: «Ich möchte das jedem zugänglich machen.»