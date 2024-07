Wer gewinnt den Green Business Award?

Selfrag: Spitzenreiter in der Schlackenaufbereitung

Selfrag gewinnt Metalle und Mineralien aus Schlacke von Kehrichtverbrennungsanlagen mit einer branchenführenden Rückgewinnungsrate von 50 Prozent. Das Verfahren reduziert CO₂-Emissionen und unterstützt die Kreislaufwirtschaft. Ziel von Selfrag ist es, mit vier bis sechs Anlagen jährlich die Hälfte der Verbrennungsrückstände der Schweiz in den Rückgewinnungsprozess zurückzuführen. Die Anlage Centro Uno in Full-Reuenthal AG verarbeitet 35’000 Tonnen jährlich, Centro Due folgt dieses Jahr in Kerzers FR.



So pitchte Selfrag am Jury-Meeting in Bern um den Sieg

Indem es aufzeigte, wie viel Schlacke in der Schweiz ständig anfällt – und liegen bleibt. In der Schweiz sammeln sich jährlich rund 800’000 Tonnen Müllverbrennungsasche an, in vielen Kantonen sind aber die Deponien voll. Ein Beispiel zum Unternehmensprinzip «Waste to Value» («Abfall zu Wert»): Eine Tonne Schlacke enthält mehr Kupfer als eine Tonne Erz aus dem grössten Kupferbergwerk der Welt.

Anzahl Mitarbeitende (FTE) Ende 2023: 35

Länder, in denen die Lösung bereits am Markt ist: Schweiz

Hauptsitz: Kerzers FR