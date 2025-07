Drehkreuz in Iseltwald BE irritiert Touristen «Wieso gleich fünf Franken? Das ist zu teuer!»

Vor dem Steg in Iseltwald BE – einem Touristen-Hotspot am Brienzersee – steht seit Donnerstag ein Drehkreuz. Wer das perfekte Selfie vom Steg aus will, muss zuerst einen Fünfliber bezahlen. Blick TZV hat bei Touristen nachgefragt, was sie davon halten.

