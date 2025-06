Zwei Blick-Titelseiten haben nicht nur in der Schweiz für Aufsehen gesorgt – sie wurden jetzt auch international ausgezeichnet. Andreas Dietrich, Chefredaktor Blick Print, nahm am Montag in Wien die European Newspaper Awards entgegen.

1/10 Blick wurde bei den European Newspaper Awards erstmals für zwei Titelseiten ausgezeichnet. Andreas Dietrich, Chefredaktor Blick Print, nahm die Ehrungen am 23. Juni 2025 entgegen. Foto: Medienfachverlag Oberauer/APA-Fo

Doppelte Ehre für Blick! Bei den European Newspaper Awards wurden erstmals Blick-Titelseiten ausgezeichnet – und dies gleich zweimal. Die Verleihung fand am Montagabend im Rahmen des European Publishing Congress in Wien statt, einem internationalen Treffen von Medienmacherinnen und -machern. Andreas Dietrich, Chefredaktor Blick Print, nahm in feierlichem Rahmen die beiden Awards of Excellence entgegen.

Am Wettbewerb hatten Zeitungen und andere Printprodukte aus 22 Ländern mit 3000 Einsendungen teilgenommen. Prämiert wird journalistische und gestalterische Exzellenz. Blick erhielt die Auszeichnungen in der Kategorie «Cover and Coverstory Nationwide Newspapers».

Sparhammer und Trump-Wahl auf den Punkt gebracht

Die Jury unter dem Vorsitz des renommierten Zeitungsexperten Norbert Küpper zeichnete die Titelseite vom 21. September 2024 zum Sparhammer des Bundesrats und das Cover vom 7. November 2024 zur erneuten Wahl von US-Präsident Donald Trump (78) aus.

Auch der «Beobachter», der wie Blick zu Ringier Medien Schweiz gehört, räumte in Wien ab. Er wurde bei den European Magazine Awards mit fünf Ehrungen ausgezeichnet.