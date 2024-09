So krass ist der Effekt beim frühen Einzahlen in die Säule 3a

Alleine in diesem Jahr entschied das Volk über drei Vorlagen zur Rente. Der Absturz der Pensionskassen-Reform von vor gut einer Woche ist dabei sinnbildlich. Noch immer ist keine Lösung für die Finanzlöcher in unserer Vorsorge in Sicht. Der sichere Ausweg momentan: die private Vorsorge. Denn wer schon früh einzahlt, kann sich langfristig hohe Gewinne erarbeiten.

Warum lohnt sich das frühe Einzahlen?

«Das Vorsorgesystem ist stark in Bewegung», sieht auch Andrea Klein (53). Sie ist Vorsorgeexpertin bei Raiffeisen Schweiz. Gegenüber Blick dämpft Klein vor allem für die jüngeren Generationen die Aussichten: «Das Geld aus der 1. und 2. Säule deckt bereits heute den Bedarf vieler Pensionierten nicht und dieser dürfte in Zukunft noch schwieriger zu decken sein» Das bedeutet: Die dritte Säule wird als Zusatzeinnahme immer zentraler.