Die beste Gemeinde der Schweiz hat ihren Preis «In Meggen finden Sie keine günstige Wohnung»

Die Gemeinde am Vierwaldstättersee belegt im Gemeinderanking der «Handelszeitung» den ersten Platz. Auch die Bewohner von Meggen haben wenig bis gar nichts an ihrer Gemeinde auszusetzen – doch wer in der wohlhabenden Gegend wohnen will, muss dafür auch einiges bezahlen.