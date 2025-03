Deutscher Dax-Konzern Beiersdorf verlässt Standort Basel

Der deutsche Hautpflege-Spezialist und Konsumgüterhersteller Beiersdorf konzentriert alle Schweizer Standorte in Zürich. Der Standort am Aeschengraben in Basel mit 64 Mitarbeitenden und 4 Lernenden wird aufgegeben.

Publiziert: 14:26 Uhr