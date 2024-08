Nestlé-Aktien nach überraschendem Chefwechsel unter Druck

Der unerwartete Chefwechsel bei Nestlé kommt in ersten Reaktionen an der Börse nicht gut an. Dabei sind die Analysten uneinig, ob der neue Konzernleiter Laurent Freixe das Vertrauen an den Märkten wieder herstellen kann. Die Frage ist, in welche Richtung der Neue Nestlé führt. (Archivbild)