Die Wettbewerbskommission gibt grünes Licht für den Verkauf von 27 SportX-Filialen der Migros an Ochsner Sport. (Archivbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Weko habe keine Auflagen für den Deal gemacht, sagte deren Vize-Direktor Frank Stüssi am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Im Juli hatten beide Unternehmen angekündigt, dass Ochsner Sport 27 der 49 SportX-Filialen übernehmen werde. 24 Standorte werden unter der Marke Ochsner Sport, drei Standorte unter der Marke Dosenbach weitergeführt, teilte die Migros damals in einem Communiqué mit. Umgebaut würden die Filialen voraussichtlich ab März 2025.

Der Detailhändler hatte im letzten Februar angekündigt, sich von SportX trennen zu wollen. Dies war Teil der Fokussierungsstrategie auf das Kerngeschäft, die den Verkauf von mehreren Fachmärkten und Geschäftsfeldern vorsieht. Seither wurden der Elektronikhändler Melectronics und der Veloverkäufer Bike World veräussert. Die Kieferorthopädie-Tochter Bestsmile wird geschlossen.

Ebenfalls verkaufen will die Migros ihre Reisetochter Hotelplan, das Einrichtungshaus Micasa, die Do it + Garden Geschäfte sowie die Kosmetik- und Hygienetochter Mibelle. Der Detailhändler hatte zudem den Abbau von bis zu 1500 der insgesamt rund 100'000 Stellen angekündigt. Mit den harten Einschnitten will der «orange Riese» wieder profitabler werden.