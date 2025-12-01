DE
FR
Abonnieren

Detailhandel
Detailhandelsumsätze legen im Oktober weiter zu

Der Schweizer Detailhandel hat im Oktober leicht zugelegt. Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze stiegen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 1,7 Prozent.
Publiziert: 10:17 Uhr
|
Aktualisiert: 10:30 Uhr
Kommentieren
Im Oktober machte der Schweizer Detailhandel etwas mehr Umsatz mit Nahrungsmitteln. (Archivbild)
Foto: GAETAN BALLY
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Real, das heisst unter Berücksichtigung der Teuerung, entsprach dies einem Plus von 2,7 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Vormonat September waren die Umsätze real noch um 1,8 Prozent gestiegen.

Mit Blick auf die einzelnen Warengruppen stieg der nominale Umsatz im Detailhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak (+1,8 Prozent) etwas moderater als die Verkäufe von Bekleidung und Schuhen (+2,3 Prozent).

Die übrigen Warengruppen ohne Treibstoffe wuchsen um 1,8 Prozent, während die Umsätze mit Treibstoffen (-4,9 Prozent) weiter zurückfielen.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Detailhandelsumsätze ebenfalls leicht, und zwar um 0,5 Prozent auf nominaler und um 0,7 Prozent auf realer Basis.

Die Detailhandelsumsatzstatistik des BFS basiert auf einer Zufallsstichprobe von rund 3000 Unternehmen. Es handelt sich um eine monatliche Erhebung, wobei die kleinen Unternehmen vierteljährlich zu ihren monatlichen Umsätzen befragt werden.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen