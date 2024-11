Detailhandel Alnatura bringt seine Produkte ab 2025 in die Volg-Läden

Die deutsche Bio-Ladenkette Alnatura expandiert in der Schweiz. Ab dem nächsten Jahr würden die Alnatura-Produkte auch in den Volg-Läden angeboten, teilte der deutsche Detailhändler am Donnerstagnachmittag bei der Publikation seiner Jahreszahlen mit.