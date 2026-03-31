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Mieterinnen- und Mieterverband: Wohnkosten explodieren
Der Mieterinnen- und Mieterverband warnt
«Die Situation ist dramatisch»
Der Mieterinnen- und Mieterverband warnt: Wohnkosten in der Schweiz explodieren.
Publiziert: 09:45 Uhr
|
Aktualisiert: 09:46 Uhr
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