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Der Mieterinnen- und Mieterverband warnt
«Die Situation ist dramatisch»

Der Mieterinnen- und Mieterverband warnt: Wohnkosten in der Schweiz explodieren.
Publiziert: 09:45 Uhr
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Aktualisiert: 09:46 Uhr
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