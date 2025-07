Easyjet baut sein Angebot ab der Schweiz aus. Neu fliegt der britische Billigflieger in Kosovos Hauptstadt Pristina. Zudem stehen neue Destinationen in Frankreich und Marokko auf dem Flugplan.

1/2 Im Winterflugplan fliegt Easyjet täglich von Zürich nach Pristina. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Easyjet führt neue Flugziele ab der Schweiz für den Winterflugplan ein

Pristina, Tanger und Rennes sind die neuen Destinationen ab Zürich, Basel und Genf

Flüge kosten zwischen 31.85 und 45.45 Franken, je nach Zielort

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Während sich Hunderttausende auf ihren wohlverdienten Flug in die Sommerferien vorbereiten, brütet der Billigflieger Easyjet bereits über dem Winterflugplan. Drei neue Destinationen fliegt Easyjet ab der Schweiz an, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Damit knabbern die Briten weiter an der Vormachtstellung der Swiss.

Ab dem 26. Oktober können Reisende von Zürich aus nach Pristina (Kosovo) fliegen. Die Strecke wird an allen Tagen der Woche bedient. Offenbar sieht Easyjet grosses Potenzial in der Verbindung. «Pristina, die Hauptstadt des Kosovo, ist eine Stadt, die sich schnell entwickelt und historisches Erbe mit aktivem Stadtleben verbindet», heisst es bei Easyjet.

Marokko und Frankreich

Ab Basel steht Tanger (Marokko) als neue Destination im Flugplan. Die Strecke in den Norden Marokkos wird ab dem 11. November zweimal pro Woche bedient. Und ab Genf können Reisende ab dem 31. Oktober zweimal pro Woche nach Rennes in die Bretagne (Frankreich) fliegen.

Laut Easyjet liegen die Preise ab 31.85 Franken (Tanger) bis 45.45 Franken (Pristina). Flüge nach Rennes gibts ab 40.95 Franken.