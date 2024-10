Die Container in den Häfen an der amerikanischen Ostküste werden zurzeit nicht angerührt. Die 47'000 Angestellten streiken. Das könnte zu einem globalen Container-Chaos führen. Davon ist auch die Schweiz betroffen.

Häfen in den USA stehen still – kommt mein Päckli noch?

Häfen in den USA stehen still – kommt mein Päckli noch?

Kurz zusammengefasst 47'000 Angestellte haben an US-Häfen ihre Arbeit niedergelegt

Je länger der Streik dauert, desto grösser sind Auswirkungen

Folgen könnten schwerwiegend sein, warnt der Logistikverband Spedlogswiss Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

An den grossen Containerhäfen der amerikanischen Ostküste läuft derzeit gar nichts mehr. Foto: keystone-sda.ch 1/4

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

New York, Savannah, Baltimore. An den grossen Containerhäfen der amerikanischen Ostküste läuft derzeit gar nichts mehr. Die Hafenarbeiter haben zum Streik angesetzt. Betroffen sind 36 Häfen. Allein in den Häfen von New York/New Jersey werden täglich 20'000 Container umgeschlagen.

Wenn innerhalb weniger Tage keine Einigung erzielt wird, könnte der Seetransport mit den Vereinigten Staaten im Chaos versinken. Der Streik würde weltweite Lieferketten erheblich stören. Auch mit Auswirkungen auf die Schweiz. Blick beantwortet die drängendsten Fragen dazu.

Weshalb wird gestreikt?

Diese Antwort ist relativ offensichtlich: Es geht um Geld. Die Gewerkschaft der Hafenarbeiter, welche 47'000 Angestellte vertritt, fordert 77 Prozent mehr Lohn gegenüber der letzten Vereinbarung mit den Hafenbetreibern. Diese sollen 40 Prozent mehr angeboten haben.

Seit Juni herrscht zwischen den Parteien praktisch Funkstille. Die Gewerkschaft hat angekündigt, die Häfen per 1. Oktober zu bestreiken. Grundsätzlich machen die Hafenarbeiter schon jetzt ganz gut Kohle. Am Hafen von New York und New Jersey erzielte 2020 mehr als die Hälfte der Beschäftigten ein Einkommen von über 150'000 Dollar. Die Gewerkschaft argumentiert allerdings, dass die Transportbranche seit der Corona-Pandemie Milliardenprofite erzielt hat. An diesen wolle man beteiligt werden.

Was sind die Folgen für die Schweizer Industrie?

Der Streik hat Auswirkungen auf den ganzen Globus – auch auf die Schweiz. «Es könnte zu Unterbrechungen in den Lieferungen der Schweizer Firmen kommen», erklärt Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor und Leiter Wirtschaftspolitik von Swissmem, dem Verband der Schweizer Tech-Industrie. Die USA sind das wichtigste Exportland für die Schweiz. 2022 gingen 18,3 Prozent der Ausfuhren in die Vereinigten Staaten. Das entspricht einem Exportvolumen im Wert von gut 50 Milliarden Franken.

Vom Streik betroffen sind vor allem Firmen mit Maschinenexporten in die USA. Diese werden meistens mit dem Schiff transportiert und sind zu gross für ein Flugzeug, erklärt Kohl. Welche Firmen stark leiden würden, ist zurzeit noch schwierig zu sagen.

Spedlogswiss, der Verband von schweizerischen Speditions- und Logistikunternehmen, stellt klar: «Je nach Dauer des Streiks könnten die Folgen schwerwiegend sein.» So wären ein paar wenige Tage wohl noch zu verkraften. «Aber bereits ein einwöchiger Streik könnte monatelange Auswirkungen haben.»

Müssen wir bald länger auf unser Päckli warten?

Bei einem längeren Streik werden auch Herr und Frau Schweizer die Folgen spüren. Es gibt aber noch ein weiteres Problem. «Fehlt bereits ein Teil aus den USA für die Herstellung eines Fertigproduktes, kann dieses nicht in den Verkauf gehen», so Spedlogswiss. Im schlimmsten Fall stehen also gewisse Regale in den Verkaufsläden komplett leer.

Die offizielle Organisation für Exportförderung – Switzerland Global Enterprise (SGE) – sieht die Schweizer Firmen aber gut gewappnet: «Wir sehen, dass sich die Unternehmen der Lieferketten-Problematik immer mehr bewusst sind. Viele Firmen haben sich entsprechend aufgestellt.» So greifen sie beispielsweise auf eine regionalere Wertschöpfungskette zurück.

Matchentscheidend wird nun sein, wie schnell sich die beiden Parteien annähern können. Kommt es nicht zu einer schnellen Einigung, droht ein globales Frachter-Chaos, das man auch hierzulande zu spüren bekommen würde.