Silvan Wildhaber soll Präsident von Economiesuisse werden

Der Zürcher Unternehmer soll den jetzigen Chef Christoph Mäder ablösen. Dieser gibt sein Amt nach sechs Jahren an der Spitze des Wirtschaftsverbands im Herbst ab. Offiziell vom Verbandsvorstand gewählt wird Silvan Wildhaber im März.

Christoph Mäder war sechs Jahre Präsident, Amtsende im Herbst 2026

Economiesuisse hat einen Nachfolger für Christoph Mäder (66) gefunden: Der 48-jährige Zürcher Unternehmer Silvan Wildhaber soll neuer Präsident des Wirtschaftsverbands werden. Das hat der Vorstandsausschuss am vergangenen Donnerstag einstimmig beschlossen.

Silvan Wildhaber ist seit 2014 Vorstandsmitglied bei Economiesuisse. Seit 2021 gehört er auch dem Vorstand des Schweizerischen Arbeitgeberverbands an. Mit der Wahl Wildhabers zum Präsidenten soll ein Unternehmer der «jüngeren Generation» die Verbandsspitze übernehmen, hiess es in der Mitteilung vom Freitag weiter.

Seine berufliche Heimat hat der künftige Präsident in Textilbranche: Seit 2014 vertritt er Swiss Textiles im Vorstand von Economiesuisse. Nach seiner Nominierung sagte Wildhaber, er wolle sich für die politischen Anliegen der Schweizer Unternehmen und deren Beschäftigten einsetzen. Wildhaber ist selbst politisch für die FDP aktiv und kandidiert am 8. März für einen Sitz im Zürcher Gemeinderat.

Im vergangenen Herbst gab Christoph Mäder bekannt, sein Amt als Präsident von Economiesuisse im Herbst 2026 abgeben zu wollen. Mäder war sechs Jahre lang an der Spitze des Wirtschaftsdachverbandes tätig. Er zeigte sich erfreut über die Nomination Wildhabers. Letzterer wird das Präsidium am Tag der Wirtschaft Mitte September antreten. Offiziell vom Verbandsvorstand gewählt wird Wildhaber im März.