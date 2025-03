In den sozialen Medien kursiert ein Video, in dem sich ein Influencer die Preise im Zürcher Edel-Warenhaus Globus auf die Schippe nimmt. Mit Sarkasmus hält der Türke mit US-Pass nicht zurück. Was sagt die Warenhauskette dazu?

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Menschen aus dem Ausland staunen immer mal wieder über die hohen Preise in der Schweiz. Und beim Schweizer Warenhaus Globus kostet alles noch etwas mehr. Zurzeit kursiert in den sozialen Medien ein Video des türkischen Influencers und Komikers Ahmet Bilge. In diesem nimmt er sich die Globus-Preise in der Delicatessa-Abteilung der Zürcher Filiale beim Löwenplatz zur Brust – und hält mit Ironie nicht zurück, wie das Finanzportal «Inside Paradeplatz» zuerst berichtete.

«Ich bin hier in Zürich und checke den billigsten Supermarkt der Schweiz aus», beginnt er sein Video, bei dem bereits knapp 15'000 Menschen auf «Gefällt mir» gedrückt haben. «Ich gehe hier jeden Tag einkaufen, weil es so günstig ist», sagt er auf Englisch und mit unüberhörbarem Sarkasmus.

Spaghetti für 16 Franken

Dann spaziert der türkisch-amerikanische-Doppelbürger von einem Regal zum anderen und streckt für seine Follower die verschiedenen Preise in die Kamera. «Nur 16 Franken», sagt der Influencer spöttisch – und nimmt eine 250-Gramm-Schachtel Teigwaren, «Taglioline all’uovo con tartufo», in die Hand. Vier grosse Scheiben Salami? «Nur 21 Franken.» Auch im Früchte-Abteil wird der Komiker fündig. «Wieso ist es so günstig?», nimmt Bilge die Preise auf die Schippe. «250 Gramm verpackte Erdbeeren, macht 15 Franken. Wow!»

Der Influencer amüsiert sich köstlich. «Ich verstehe gar nicht, wie Globus überhaupt Gewinn macht, weil alles so günstig ist. Ich fühle mich fast schlecht, als ob ich noch mehr bezahlen sollte.» In diesem Stil geht das Video weiter. Bilge macht sich durchgehend über die Preise lustig – passend zu seiner sonstigen Arbeit. Er produziert unter anderem die «American Standup Show», eine auf Englisch gehaltene Show, mit der er durch die ganze Schweiz tourt. Zudem organisiert der ehemalige ETH-Student zahlreiche Comedy-Veranstaltungen. Sein Publikum setzt sich vorwiegend aus Expats zusammen.

Was sagt Globus?

Auf das Video angesprochen, reagiert die Warenhauskette trocken. «Das Angebot in unserer Delicatessa-Abteilung ist auf handverlesene Spitzenprodukte kombiniert mit erstklassiger Beratung fokussiert», schreibt Globus auf die Blick-Anfrage. «Das wird sonst in dieser Vielfalt nirgends in der Schweiz angeboten.»

«Inside Paradeplatz» berichtet derweil von «Interstellar-Preisen» auch in der Haushalts-Abteilung von Globus. So verlangt die Warenhauskette für einen Rollschleifer für scharfe Messer, dem Modell HORL3, 179 Franken. Auf Temu soll der gleiche Schleifer für 5.26 Franken zu haben sein – also 34 Mal billiger.

Den Rollschleifer hat Komiker Bilge nicht gefunden. Sein Video beendet er aber genauso ironisch, wie er es begonnen hat: «Es ist hart, sich in der heutigen Wirtschaft durchzuschlagen. Globus hilft uns aber, danke vielmals.»