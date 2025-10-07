Der TCS hat 2025 mit rund 900'000 Logiernächten auf seinen Campingplätzen eine starke Saison verzeichnet. Die Camping-Mitgliedschaften stiegen gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent an und bildeten mit 28'700 Mitgliedern einen neuen Höchststand.

Der TCS zählte in diesem Jahr 900'000 Logiernächte auf seinen Campingplätzen. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie schon im Vorjahr sei der Sommer 2025 buchungsintensiv gewesen, teilte der TCS am Dienstag mit. Die sonnigen Herbstwochen sorgten für volle Plätze bis fast Ende September. Die Gäste liessen sich auch von der Regenperiode im Juli nicht beirren. Das gute Resultat sei zustande gekommen, obwohl der grosse Campingplatz Gampelen im Kanton Bern wegfiel.

Knapp 70 Prozent der Gäste stamme aus der Schweiz, hiess es weiter. Vor zwei Jahren waren es noch drei Viertel. Dementsprechend stieg der Anteil der ausländischen Gäste. Gut 13 Prozent kommen aus Deutschland und fünf Prozent aus den Niederlanden. Dahinter folgen Frankreich und Grossbritannien.

Für den Grossteil der TCS-Campingplätze geht die Saison Mitte Oktober zu Ende. Die Plätze in Flims, Lugano-Muzzano, Olivone, Samedan, Sitten und Solothurn bleiben über den Winter geöffnet.