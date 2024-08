Der Burj Khalifa in Dubai dürfte seinen Titel als höchstes Gebäude der Welt einbüssen. In Saudi-Arabien schreitet der Bau des ersten Wolkenkratzers voran, der die 1000-Meter-Marke knacken soll. Das letzte Wort im Wettrennen ist damit aber noch lange nicht gesprochen.

Martin Schmidt

Wer hat den höchsten? Im Nahen und Mittleren Osten läuft schon seit vielen Jahren ein Wettrennen um das höchste Gebäude der Welt. Seit 2010 sitzt Dubai mit dem Burj Khalifa am Platz an der Sonne. Der Wolkenkratzer ist mit einer Höhe von 828 Meter das höchste Bauwerk der Welt. Doch nun kommt wieder Bewegung in den Wettstreit. Die Bauarbeiten am Jedda Tower in der Jeddah Economic City schreiten seit geraumer Zeit wieder voran. Der Wolkenkratzer soll dereinst den Burj Khalifa als Rekordhalter ablösen. Zum Vergleich: Das höchste Gebäude der Schweiz, der Roche-Turm 2 in Basel, ist 205 Meter hoch.

Bis der Jeddah Tower bis hinauf auf die geplante Höhe von 1008 Metern reicht, dürfte es aber noch Jahre dauern. Nach dem Baustart im Jahr 2012 stand die Monsterbaustelle zwischen 2015 und September 2023 mehrheitlich still. Erst verzögerten diverse rechtliche Probleme aufseiten der Bauunternehmen das Projekt. Dann kam die Covid-Pandemie und mehrte die Zweifel daran, dass der Wolkenkratzer überhaupt jemals fertiggestellt wird.

Bau wird noch Jahre dauern

Saudi-Arabiens staatlicher Public Investment Fund (PIF) wirft aktuell mit Geld und Grossprojekten nur so um sich. Das Ziel: Die regionale Vorherrschaft erlangen, und damit eine gewichtige Position im Weltgeschehen. Die Planstadt Jeddah Economic City ist Teil davon. Und der Jeddah Tower soll Symbol dieses Fortschritts sein. Sein Design erinnert an neu gewachsene Palmwedeln. Der Wolkenkratzer soll vielfältig genutzt werden und Wohn-, Geschäfts- und Büroräume umfassen.

Einst war der Jeddah Tower auf eine Höhe von 1600 Meter geplant. Die Pläne mussten jedoch aufgrund der Beschaffenheit des Untergrunds angepasst werden. Deshalb könnte ihm der Dubai Creek Tower den Rang als höchstes Gebäude ablaufen. 2018 wurde das Fundament gelegt, doch nach einem längeren Baustopp ragt das Gebäude erst wenige Meter in die Höhe.

Emirat Dubai gibt sich plötzlich genügsamer

Das Emirat Dubai macht nach wie vor ein Geheimnis daraus, wie hoch der Aussichtsturm wird. Lange Zeit war von 930 bis 1400 Metern die Rede. Ende letzten Jahres verkündete der Projektverantwortliche dann eine Anpassung des Projekts. Der Turm werde eine deutlich geringere Höhe aufweisen, als einst geplant. Die Jagd nach Rekorden habe nicht mehr oberste Priorität. Die Zukunft wird zeigen, wie ernst es damit ist oder ob man die Konkurrenz auf eine falsche Fährte locken wollte. Jedenfalls sollen die Bauarbeiten in diesem Jahr wieder aufgenommen werden.

Vom Ende der Rekordjagd will man in Saudi-Arabien noch nichts wissen. Dort plant man einen Wolkenkratzer, der beinahe 2000 Meter hoch werden soll. Gebaut werden soll in einer neu erschlossenen, 18 Quadratkilometer grossen Zone im Norden der saudischen Hauptstadt Riad. Auch Japan will mitmischen und plant im Rahmen des Projekts «Tokyo 2045» einen 1700 Meter hohen Turm für bis zu 55'000 Menschen.

Die Erbauer wollen mit den riesigen Bauwerken moderne Weltwunder schaffen. Statussymbol und Tourismusmagnet zugleich.