DE
FR
Abonnieren

Bundesamt für Statistik (BFS)
Schweizer Wirtschaft im 2024 um 1,4 Prozent gewachsen

Die Schweizer Wirtschaft ist im vergangenen Jahr 2024 gemäss neuesten Daten deutlich gewachsen. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) verzeichnete zu Preisen des Vorjahres einen Anstieg von 1,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Die Schweizer Wirtschaft ist im vergangenen Jahr 1,4 Prozent gewachsen. (Archivbild)
Foto: URS FLUEELER

Darum gehts

  • Das BIP stieg um 2,4 Prozent auf 854 Milliarden Franken
  • Neue Datenquellen und verbesserte Methoden beeinflussen die BIP-Berechnung
  • Revision führte ab 2021 zu über 3 Prozentpunkten Zunahme
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Zu laufenden Preisen stieg es um 2,4 Prozent auf 854 Milliarden Franken. Ferner haben das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) und das BFS eine «Benchmark-Revision» der BIP-Daten durchgeführt. Für den Zeitraum 1995 bis 2023 sind demnach neue Zeitreihen verfügbar. Die vorliegende Schätzung für 2024 wurde aufgrund der Revision berechnet.

Dabei wurden neue Datenquellen einbezogen und Berechnungsmethoden verbessert. Das führt im Zeitraum 1995 bis 2023 zu einer Korrektur des BIP zu laufenden Preisen zwischen 1,1 und +3,8 Prozentpunkten.

Ab 2021 führe die Revision zu einer besonders starken Zunahme von über 3 Prozentpunkten. Durchschnittlich führt die Revision laut Seco zu einem durchschnittlichen Anstieg des BIP um 1,8 Prozentpunkte.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen