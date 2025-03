Der beliebte Zürcher Sternen Grill wagt eine Expansion ins Bankenviertel. Am Paradeplatz soll ein neuer Standort mit Take-away und Aussenplätzen entstehen, eingebettet in ein grösseres Lifestyle-Konzept.

Darum gehts Sternen Grill plant neuen Standort am Zürcher Paradeplatz

Teil eines neuen Lifestyle-Konzepts im Gebäude Tiefenhöfe 6

Der Sternen Grill am Zürcher Bellevue ist eine Institution. Seit Jahren bei Einheimischen und Touristen gleichermassen beliebt. Nun soll es bald einen weiteren Ableger geben. Am Paradeplatz, mitten im Bankenviertel, wie «Inside Paradeplatz» zuerst berichtete.

Passen Bratwürste und Bürli an diese noble Adresse? Thomas Rosenberger (58), Mitinhaber der Eigentümerin Belgrill AG, ist davon überzeugt: «Aktuell ist das Outdoor-Gastronomieangebot um den Paradeplatz herum eher beschränkt», holt er gegenüber Blick aus. Geplant sei ein ganzjährig geöffneter Take-away, dazu rund 60 Sitzplätze im Freien, in einem Innenhof an der Adresse Tiefenhöfe 6. Diese liegt direkt hinter dem Paradeplatz, zwischen Talstrasse und Bahnhofstrasse.

«Wir sind hier also etwas kleiner als beim Sternen Grill am Bellevue», so Rosenberger. Das Angebot werde «zu 90 Prozent identisch» mit jenem am Bellevue sein. Ein paar Einschränkungen gebe es wegen der vorhandenen Kücheninfrastruktur. Rosenberger betont zudem, dass alles noch «in der Planungsphase» sei und noch nicht fix.

Eröffnung voraussichtlich im September

«Wenn alles rund läuft, wird es September, bis wir den kleinen Sternen Grill Take-away mit Aussenplätzen eröffnen können», hofft der Gastrounternehmer. Das genaue Datum ist noch unbekannt, weil der neue Sternen Grill Teil eines grösseren Ganzen ist: Im Gebäude Tiefenhöfe 6 entsteht eine neue Lifestyle-Welt.

So zumindest sieht es der Eigentümer des Gebäudes, Thomas Abegg, vor. Er hat eine Änderungseingabe gemacht und will das Gebäude umbauen. Gegenüber Blick möchte er sich noch nicht näher zu weiteren Details äussern.

Bekannt ist nur, dass im selben Gebäude auch eine Chef's Table entstehen soll. Das ist kein Gastrobetrieb an sich, sondern ein Raum zur Bewirtung von Kleingruppen.

Mit dem Sternen Grill hat Abegg für sein Projekt schon mal eine Zürcher Kult-Marke verpflichtet. Ob die Wette mit den Würsten für die Banken-Elite aufgeht? Der Sternen Grill hat nicht immer ein glückliches Händchen gehabt bei der Expansion. Ein Ableger im Glattzentrum in Wallisellen ZH funktionierte nur mittags und wurde wieder eingestellt. Und in Zürich-Oerlikon kam es nie zu mehr als einem Bratwurst-Mobil vor dem damaligen Swissôtel. Am Flughafen Zürich jedoch klappt es. Und am Paradeplatz soll es als Teil eines neuen Gesamtkonzepts ebenfalls ein Erfolg werden.