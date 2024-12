Rüstungskonzerne verzeichnen Rekordumsätze: Die 100 grössten Waffenhersteller steigerten ihre Verkäufe 2023 um 4,2% auf 632 Milliarden Dollar. Kriege in der Ukraine und Gaza treiben die Nachfrage nach schweren Waffen an.

Kampfpanzer der deutschen Bundeswehr vom Typ Leopard 2A6 und ein Schützenpanzer vom Typ Puma: Derzeit boomen auch europäische Rüstungshersteller. Foto: Philipp Schulze

Auf einen Blick Rüstungskonzerne steigern Umsatz durch Kriege und angespannte Weltlage

USA dominieren Rüstungsmarkt, Russland und Nahost verzeichnen starke Zuwächse

Gesamtumsatz der 100 grössten Rüstungskonzerne: 632 Milliarden Dollar

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Angetrieben von den Kriegen in der Ukraine und im Gazastreifen sowie der allgemein angespannten Weltlage haben die 100 grössten Rüstungskonzerne der Erde im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr schwere Waffen verkauft. Ihr Umsatz aus dem Verkauf von Rüstungsgütern und Militärdienstleistungen stieg im Jahr 2023 nach einem Rückgang im Vorjahr um währungsbereinigte 4,2 Prozent auf insgesamt 632 Milliarden Dollar (rund 558 Milliarden Franken). Das teilte das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri in einem am Montag veröffentlichten Bericht mit.

Viele Rüstungskonzerne hätten ihre Produktion hochgefahren, um damit auf die wachsende Nachfrage nach Waffen zu reagieren, hiess es von den Friedensforschern. 2024 dürfte sich der deutliche Anstieg der Rüstungsverkäufe demnach weiter fortsetzen.

Etwa die Hälfte der weltweiten Rüstungseinnahmen gingen Sipri zufolge auf das Konto von Konzernen mit Hauptsitz in den USA: Sie kamen nach einem Anstieg um insgesamt 2,5 Prozent auf einen Gesamtwert von 317 Milliarden Dollar (280 Milliarden Franken). Besonders starke Zuwächse beobachteten die Friedensforscher allerdings vor allem bei Rüstungskonzernen aus Russland und dem Nahen Osten.