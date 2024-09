Bohrung setzt Nachbarschaft unter Wasser Missglückter Hausbau von Mark Streit führt zu Teilverurteilung

Die Eishockeylegende Mark Streit baute 2019 ein Luxusanwesen in Muri BE – und setzte die ganze Nachbarschaft unter Wasser. In einem Strafverfahren wurde nun geklärt, was beim Bau schiefgelaufen ist und wer die Schuld trägt.