Blick-Wirtschaftsredaktor Christian Kolbe erklärt Warum braucht es das WEF und wer trägt die Sicherheitskosten?

Mitte Januar findet in Davos die 55. Ausgabe des WEF statt. Doch was passiert eigentlich in den Tagen zwischen dem 20. und 24. Januar in Davos? Blick-Wirtschaftsredaktor Christian Kolbe klärt auf.

Publiziert: vor 19 Minuten | Aktualisiert: vor 6 Minuten