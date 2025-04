Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Vor Ostern sitzt bei der Kundschaft Zürcher Edel-Chocolaterien offenbar das Geld im Portemonnaie locker – trotz Preishausse. Ein 7 Kilo schwerer Mega-Schoggihase oder eine handverzierte Hasendame im klassischen Chanel-Jäckchen?

An der noblen Zürcher Bahnhofstrasse liefern sich die Chocolatiers und Confiserien ein Schaulaufen um den luxuriösesten Premium-Osterhasen, zeigt ein Augenschein von Blick. Allerdings sind die Preise für die süssen Hoppler in diesem Jahr besonders gesalzen.

Schuld ist der Klimawandel. Dürren und Wetterextreme sowie Pflanzenkrankheiten machen der Schokoladenindustrie immer mehr zu schaffen. Vor allem Ernteausfälle in den Hauptanbauländern in Westafrika sorgen für ein knappes Rohstoffangebot.

«Die Kosten für Kakao haben sich in den letzten zwei Jahren vervierfacht und ein Rekordhoch erreicht», sagt Lindt-&-Sprüngli-CEO Adalbert Lechner stellvertretend für viele Branchenhersteller. Auch die 2627 Lindt-Aktionärinnen und -Aktionäre, die an der Generalversammlung am Mittwoch teilnahmen, müssen höhere Preise im laufenden Jahr schlucken.