Trump plant, Kryptowährungen in eine neue strategische Reserve der USA aufzunehmen. Er nennt Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana und Cardano als Favoriten. Die Ankündigung führt zu deutlichen Kurssteigerungen bei diesen Währungen.

1/5 Donald Trump setzt in seiner zweiten Präsidentschaft voll auf Krypto. Foto: keystone-sda.ch

Die genannten Währungen verzeichneten Kurssteigerungen zwischen 20 und 64 Prozent

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Donald Trump (78) gibt den Kryptowährungen neuen Schub. Mit einer Reihe von Tweets auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Zur Erinnerung: Ende Woche lag der Bitcoin nur noch bei 78'273 Dollar. Die Anfangseuphorie von Trumps Präsidentschaft schien verflogen. Heute Montagmorgen liegt er wieder bei über 94'000 Dollar. Das ist ein dickes Plus von 20 Prozent.

«Ich werde dafür sorgen, dass die USA die Krypto-Hauptstadt der Welt sind», schreibt Trump. Er will Kryptowährungen erstmals in eine neue strategische Reserve der USA aufnehmen. Sie soll «dieser wichtigen Branche nach Jahren korrupter Angriffe durch die Biden-Regierung Auftrieb geben», schreibt er. Weiter nennt der US-Präsident fünf Währungen, auf die er setzt. Bitcoin und Ether sollen «das Herzstück» dieser Reserve sein, so Trump. «Ich liebe Ethereum und Bitcoin!» Zudem nennt er Ripple, Solana und Cardano.

Auch drei unbekannte Kryptos

Das hatte zur Folge, dass auch diese Kryptowährungen durch die Decke gingen. Dass die USA neben Bitcoin weitere Kryptowährungen in die neue nationale Reserve aufnehmen, kommt überraschend. Entsprechend euphorisch reagierten die Kurse: Ether ging über das Wochenende ebenfalls durch die Decke und notierte mit einem Plus von 22 Prozent. Ripple stieg um 38 Prozent, Solana um 20 Prozent und Cardano um 64 Prozent.

Mit seiner Ankündigung hat Donald Trump dafür gesorgt, dass die Krypto-Märkte die Verluste der letzten Tage fast komplett wiedergutgemacht haben. Während seiner ersten Amtszeit war Trump noch ein Kritiker von Kryptowährungen. Im Wahlkampf hat er aber eine 180-Grad-Wende vollzogen. Und im Gegenzug millionenschwere Spenden aus der Krypto-Branche bekommen, die sich von der Regierung Trump mehr Freiheiten erhofft.

Krypto-Konferenz im Weissen Haus

Wie die neue US-Reserve genau aussieht, dürfte Donald Trump am Freitag im Weissen bekanntgeben. Dann lädt er zur ersten grossen Krypto-Konferenz. Experten gehen davon aus, dass die Kurse bis dann weiter im Hoch sind. Besonders steil rauf für den Bitcoin ging es zuletzt im November. Am 20. Januar, dem Tag von Trumps Amtseinführung, erreichte er ein Allzeithoch von über 109'000 Dollar.