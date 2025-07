Lindt & Sprüngli erhöht Schokoladenpreise drastisch. In der Schweiz müssen Konsumentinnen und Konsumenten für viele Produkte 20 bis 50 Prozent mehr auf den Tisch legen – und das innerhalb eines Jahres. Blick hat den Preisvergleich gemacht.

So stark sind die Lindt-Preise in der Schweiz gestiegen

Bis zu 50 Prozent in einem Jahr

70 Prozent steht gross gedruckt auf vielen Schokoladentafeln von Lindt. Eigentlich ist damit der Kakaoanteil gemeint, doch es fehlt nicht viel und die Zahlen könnten glatt für die Preisaufschläge bei Lindt & Sprüngli durchgehen.

In der Schweiz sind die Preise für Tafelschokolade, Pralinen oder Mini-Täfelchen in nur einem Jahr in vielen Fällen zwischen 20 und 50 Prozent gestiegen, wie Blick-Recherchen zeigen. Weltweit hat der Schweizer Schokoladenkonzern die Preise im ersten Halbjahr um knapp 16 Prozent erhöht, wie der Konzern bei der Präsentation der Halbjahreszahlen bekannt gab. Damit habe man die gestiegenen Kakaopreise abfedern können.

64.95 statt 49.95 Franken

Im Online-Shop von Lindt oder Coop kostet die Schokoladentafeln der Linie Lindt Excellence mit 100 Gramm heute 4.80 Franken. Das sind 21,5 Prozent mehr als die 3.95 Franken Ende 2024. Die 150-Gramm-Packung mit den dunklen Schokoladenkugeln Fruit Himbeere & Cranberry gibts bei Coop aktuell für 7.95 Franken. Vor einem Jahr kostete sie 5.95 Franken. Macht ein Plus von 33,6 Prozent.

Bei der Packung Lindt Connaisseurs Pralinés mit 820 Gramm ging es im Lindt-Onlineshop von 49.95 auf 64.95 Franken hoch. Plus 30 Prozent. Die Lindt Mini Pralinés mit 165 Gramm legten um 25,5 Prozent auf neu 16.95 Franken zu.

Preiserhöhung von gut 70 Prozent in zwei Jahren

Besonders heftig fällt die Preiserhöhung bei der Schachtel Lindt Souvenir Napolitains Milch mit 278 Gramm aus. Die Mini-Schokotäfeli mit verschiedenen Aromen kostet derzeit 29.95 Franken gegenüber 19.95 Franken im Juli 2024. Ein Anstieg von 50 Prozent. Beim Sack Napolitains kriegt man das halbe Kilogramm heute für 29.95 Franken. Im März 2023 erhielt man für 28.95 Franken noch den 1-Kilosack, der inzwischen 49.95 Franken kostet. Macht ein Plus von 72 Prozent in gut zwei Jahren.

Dank Preiserhöhungen konnte Lindt & Sprüngli im ersten Halbjahr 2025 trotz rückläufiger Verkaufsmenge einen Rekordumsatz vermelden. Die Kunden kaufen die Schoggi von Lindt & Sprüngli auch, wenn die Preise im Laden steigen. Der Kakaopreis ist derzeit mehr als dreimal so hoch, wie noch Anfang 2023.

Eine Ausnahme bilden die USA: Bei der dortigen Marke Russel Stover reagieren die Konsumenten stärker auf Preiserhöhungen. Die Schweizer Konsumenten scheinen hingegen deutlich weniger preissensitiv zu sein.