Seit dem Trump-Triumph herrscht ein grosser Hype um Bitcoin. Doch es gibt noch andere Kryptowährungen, deren Kurse in letzter Zeit geradezu explodiert sind. Aber Achtung: So schnell wie es hochgehen kann, so rasant ist auch der Absturz möglich.

Auf einen Blick Trump-Sieg beflügelt Kryptoleitwährung Bitcoin

Andere Kryptos wie Lumens, XRP und Dogecoin verzeichnen noch höhere Kursgewinne

Im Vergleich zum Bitcoin sind diese drei Coins extrem billig

Noch hat der Bitcoin die 100'000-Dollar-Marke nicht geknackt. Mehrfach war die beliebteste Kryptowährung aber kurz davor. Derzeit liegt ihr Kurs bei gut 96'000 Dollar – wenige Prozentpunkte unter dem Höchstwert vom 22. November, als der Bitcoin 98'739 Dollar kostete.

Gerade ist der Bitcoin voll im Trend, beflügelt vom Sieg Donald Trumps (78) bei den US-Wahlen. Der künftige US-Präsident hat sich mehrfach als Fan der digitalen Währungen geoutet. Entsprechend reiten auch andere Kryptos auf der Erfolgswelle – mit deutlich höheren Kursgewinnen als die Leitwährung Bitcoin. Blick stellt einige Beispiele vor:

Stellar-Coin hebt ab

Erstmals so nahe an die Marke von 100'000 Dollar ist der Bitcoin dank starken Zugewinnen im letzten Monat gekommen. Seit dem 2. November hat er um fast 40 Prozent zugelegt. Für die erfolgreichste Kryptowährung in den letzten dreissig Tagen ist dieser Wert lächerlich. Der Coin Lumens, auch unter dem Namen des dahinterliegenden Netzwerks Stellar geläufig, ist in dieser Zeitspanne um knapp 470 Prozent in die Höhe geklettert. Damit ist der bereits 2014 gegründete Coin kurz davor, in die Top Ten der wertvollsten Kryptos aufzusteigen. Aufschub verleiht Stellar, dass dahinter eine grosse Vision als digitale Währung für alle steckt – unterstützt von Tech-Grössen wie IBM oder Open-AI-Gründer Sam Altman (39).

Der XRP des US-Unternehmens Ripple, einem Zahlungsnetzwerkanbieter für Banken und andere Finanzinstitute, hat seit dem 2. November um über 440 Prozent zugelegt. Auch dieser Coin gehört zu den ältesten seiner Garde – mit dem Gründungsjahr 2004 ist er sogar älter als der Bitcoin.

Mit gut 170 Prozent Zuwachs erlebt ebenso der Dogecoin ein Hoch. Der bekannteste Meme-Coin – sein Konterfei ziert das Bild eines Hundes – profitiert von Elon Musks (53) Nähe zu Trump. Der baldige US-Präsident hat für den Tesla-Chef extra ein neues Nichtregierungsdepartement geschaffen, das die Staatsausgaben drastisch reduzieren soll. Sein Name: Department of Government Efficiency (Departement für Staatseffizienz) – kurz: Doge.

Lumens und Dogecoin kosten weniger als 1 Dollar

Im Vergleich zum Bitcoin sind die drei oben erwähnten Kryptos «Penny Coins», sprich: Sie sind maximal einige Dollar oder weniger wert. Der Lumens hat es kürzlich in seiner zehnjährigen Geschichte zum dritten Mal über die Marke von 50 Cent geschafft. Derzeit kostet er 56 Cent. Gar noch etwas billiger ist der Dogecoin mit einem Kurs von aktuell 43 Cent. Das Allzeithoch hatte die zum Spass gegründete Kryptowährung vor dreieinhalb Jahren mit 73 Cent.

Immerhin über der Dollar-Marke fungiert der XRP, aber auch dieser Coin ist bezahlbar: Der aktuelle Kurs liegt bei gut 2.70 Dollar, knapp 70 Cent unter dem Höchstwert von 3.40 Dollar. Alle Coins sind auf den grossen und bekannten Kryptobörsen zum Kauf und Verkauf erhältlich.

Gerade das Beispiel Lumens zeigt: Der Kryptomarkt ist äusserst volatil. Es winken grosse Gewinne, aber auch hohe Verluste – in sehr kurzer Zeit. Der Stellar-Coin legte vor gut einer Woche innerhalb eines Tages um über 200 Prozent zu. Nur drei Tage später ging es innerhalb von 24 Stunden um 80 Prozent runter. Wer das Risiko scheut, sollte also die Finger von hochspekulativen Kryptowährungen lassen.

