Kurz zusammengefasst Spanien verärgert mit neuem Meldegesetz die Tourismusbranche

Gäste müssen bis zu 42 persönliche Angaben machen

Bei Nichtbeachtung drohen Bussgelder von 600 bis 30'000 Euro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die Tourismusbranche ist sauer aufs spanische Innenministerium. Foto: imago/Chris Emil Janßen 1/5

Beim Städtetrip nach Madrid oder in den Badeferien auf Mallorca gibts künftig wohl lange Schlangen beim Check-in. Denn Spanien führt ein neues Meldegesetz ein. Ab dem 2. Dezember müssen Reisende beim Einchecken in Hotels, Ferienwohnungen, auf Campingplätzen oder beim Autovermieter umfassende persönliche Daten angeben.

Dazu gehören E-Mail-Adresse, Telefonnummer und sogar die Kontonummer bei der Bank, wie die «NZZ» berichtet. Insgesamt müssen Touristen bis zu 42 Angaben machen. Diese werden direkt dem spanischen Innenministerium übermittelt. Katalonien und das Baskenland sind von der Regelung ausgenommen.

Massnahme gegen Terror

Innenminister Fernando Grande-Marlaska (62) präsentiert das Gesetz als neue Massnahme gegen die Terrorbekämpfung. Dabei trifft er auf mächtigen Gegenwind. So fordert die spanische Datenschutzorganisation AEPD, dass die Behörden nur auf die Daten zugreifen, sobald ein berechtigter Verdacht besteht. Die Organisation bemängelt zudem die grosse Menge an persönlichen Informationen, die die Regierung haben will. Ablaufdatum der Kreditkarte, IBAN-Kontonummer und die Bank der Gäste beispielsweise gingen die Behörden nichts an.

In der Tourismusbranche sorgt das neue Gesetz sowieso für Entsetzen. Spanien ist das einzige Land Europas mit einer derart umfassenden Regelung. Lange Schlangen beim Check-in und zusätzlicher Arbeitsaufwand für das Personal sind vorprogrammiert. Spanien verzeichnete im letzten Jahr 85 Millionen Touristen. Das Gesetz könnte den Rekord gefährden.

Hohe Bussgelder

Reisebüros und Autovermieter sind ebenfalls besorgt. Sie müssen die Daten bereits bei der Reservierung erheben. Da 40 Prozent der Reservierungen im Nachhinein noch angepasst werden, entsteht auch für sie ein grosser Mehraufwand. Laut der «NZZ» drohen den Dienstleistern bei einer Nichtbeachtung der Regel Bussgelder von 600 bis 30'000 Euro.

Das spanische Innenministerium hat bisher keine Angaben zur Speicherdauer der Daten gemacht, oder ob diese an andere staatliche Institutionen weitergegeben werden. Auch ohne diese Informationen ist klar: Das neue Gesetz sorgt bei Gästen und Dienstleistern für Aufruhr.