Teile Italiens ächzen unter Hitzewelle

Viele Italiener kommen dieser Tage mächtig ins Schwitzen. Eine Hitzewelle hat Teile des Landes fest im Griff. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace mass in der Hauptstadt Rom an einzelnen Orten Temperaturen von bis zu 50 Grad.

1/4 Eine Frau erfrischt sich am berühmten Brunnen vor der Spanischen Treppe.

AFP Agence France Presse

Bis zu 40 Grad im Schatten und höchste Alarmstufe in Rom und Palermo: Bereits zum Sommeranfang hat die erste Hitzewelle des Jahres Teile Italiens erreicht. In der Hauptstadt Rom wurden laut dem offiziellen Wetterdienst der Luftwaffe am Freitag 39 Grad gemessen. Dem Meteorologie-Portal «Il Meteo» zufolge war das nach dem mythischen König von Kreta benannte Hochdruckgebiet «Minos» für die aussergewöhnlich hohen Temperaturen verantwortlich.

In Rom stellte die Stadtverwaltung an einigen Bushaltestellen Topfpalmen auf, um hitzegeplagten Bewohnern und Touristen Schatten zu spenden. Zwar gibt es in Rom zahlreiche Grünflächen und Parks und in der Altstadt auch zahlreiche öffentliche Trinkbrunnen.

Wird es wieder ein Rekordsommer?

Viele Strassen und Plätze heizen sich aber mangels Bäumen besonders stark auf. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace mass an einzelnen Orten Temperaturen von bis zu 50 Grad – unter anderem nahe dem Kolosseum.

Im vergangenen Jahr war in Rom am 18. Juli mit 42,9 Grad im Schatten die höchste Temperatur seit Beginn der Messungen festgestellt worden. «Es ist ein Rekord, der in diesem Sommer erneut gebrochen werden könnte», sagte die Umweltreferentin von Rom, Sabrina Alfonsi.