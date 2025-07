Dieses Objekt sticht ins Auge unter all den unbezahlbaren Objekten in und um Wintethur ZH. Für 6000 Franken ist auf Immo-Portalen ein Wohncontainer ausgeschrieben. Mitsamt Bettsofa, TV, neuem Laminatboden und Klimaanlage. Sogar den Standort kann der Käufer übernehmen.

Für 6000 Fr kannst du dir in Winterthur ein Eigenheim kaufen

1/5 Die günstigste Immobilie von Winterthur: ein Wohncontainer. Foto: Screenshot Immoscout

Darum gehts Tiny-House für 6000 Franken in Winterthur angeboten, ideale temporäre Unterkunft

Container mit Klimaanlage, Heizung, Panoramafenster und einstellbarer Beleuchtung ausgestattet

18 Quadratmeter grosser Wohncontainer, Baujahr 2019, mit Bettsofa und TV

Wer im Raum Winterthur ZH eine Immobilie sucht, der braucht Nerven. Und deutlich über eine Million Franken auf der hohen Kante – dann muss er aber mit einem kleinen, alten Reiheneinfamilienhaus vorliebnehmen. Denn die Preise vor den Toren Zürichs sind in den letzten Jahren explodiert. Tag für Tag spülen einem Suchabos bei den einschlägigen Immo-Portalen teure Objekte in den Posteingang.

Ein Angebot wie das folgende sticht dem Interessenten deshalb sofort ins Auge! «Tiny-House für 6000 Franken», steht da trocken. Für dieses Geld gibts einen 18 Quadratmeter grossen Wohncontainer mit Baujahr 2019. «Ideal als temporäre Unterkunft», wie der Verkäufer schreibt. «Der Container weist leichte Gebrauchsspuren auf, ist aber in sehr gutem Zustand und sofort einsatzbereit. Perfekt für Baustellen, Gärten oder als zusätzlicher Wohnraum», preist er seine Immobilie an.

2:51 Tiny-House im Garten Eden: Basler Rentner kreiert sich sein Miniparadies im Grünen

Klimaanlage und Panoramafenster

Positiv bei der aktuellen Hitze: Das Objekt ist isoliert und hat eine Klimaanlage. Für den kommenden Winter auch eine Heizung. «Das zusätzliche grosse Panoramafenster bietet einen wunderbaren Ausblick nach aussen», heisst es in der Annonce. Und: «Der Boden ist mit einem schönen Laminat versehen und die Beleuchtung lässt sich je nach gewünschtem Ambiente einstellen.»

Zum Container gehören zudem eine Aussenbeleuchtung und ein Elektroanschlusskasten mit integriertem Stromzähler. Auch eine zusätzliche Aussensteckdose gibts. Das Bettsofa und der TV-Apparat sind im Preis inbegriffen. Wer mehr Stauraum braucht, der kann gegen Aufpreis einen wettersicheren Aussenschrank kaufen.

Adresse bleibt ein Geheimnis

Erfreulich für alle, die sofort einziehen wollen, aber noch nicht wissen, wo sie ihre neue Traumimmobilie aufstellen können: «Der Standort kann, wenn gewünscht, übernommen werden», so der Verkäufer weiter. Die Adresse will er Blick allerdings nicht sagen. «Der Container steht etwas ausserhalb Winterthur. Wenn Sie möchten, kann ich ihn Ihnen zeigen», heisst es auf Anfrage von Blick. Mehr verraten will er erst vor Ort.