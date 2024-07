1/5 Die neuen Handscanner der Migros haben eine integrierte Kamera.

Patrik Berger Reporter Wirtschaft

Werner Bernauer* (46) schnappt sich in seiner Migros-Filiale in Brügg bei Biel BE ein Chörbli und einen Scanner, wie er das jeden Tag tut. Er kauft Birnen, Pfirsiche, Äpfel und Kirschen und scannt die Ware. Erst nach einer Weile bemerkt er den neuen Scanner und schaut ihn genauer an. Er wird stutzig. «Das ist doch eine Kamera!», denkt er sich. Und fragt sich: «Warum haben die Einkaufsscanner integrierte Frontkameras? Wird bei jedem Scan ein Foto des Kunden gemacht?»

Diese Frage lässt ihm keine Ruhe. Er macht mit dem Handy Fotos des Scanners und schickt sie Blick. Zu Hause sucht er im Netz nach dem Scanner. Und wird auf einem Portal für Kassen von Handel und Gastronomie fündig. Es verkauft den in China hergestellten «Personal Scanner», der über WLAN, 16 Gigabyte Speicherplatz und 24 Monate Garantie verfügt.

«Die Kamera ist immer ausgeschaltet»

Blick fragt bei der Migros nach, was es mit der Kamera im Handscanner auf sich hat. «In der Migros Aare sind bereits in allen Filialen die neuen Scanner im Einsatz», sagt eine Sprecherin. Gesamtschweizerisch sollen bis Ende Oktober alle alten Scanner mit dem neuen Modell ersetzt werden.

Die Sprecherin nimmt Nutzerinnen und Nutzern die Angst, dass sie beim Einkaufen fotografiert werden. «Die Kamera ist standardmässig eingebaut, wird jedoch von der Migros nicht genutzt. Die Migros garantiert, dass der Datenschutz gewährleistet ist», sagt sie.

Entsprechend informiert die Migros Kundinnen und Kunden auch auf ihrer Homepage unter der Frage «Ich habe bei den neuen Handscannern eine Kamera entdeckt. Werde ich beim Einkaufen gefilmt?». Auf Nachfrage von Blick bekräftigt die Migrossprecherin: «Die Kamera ist immer ausgeschaltet, somit werden auch keine Fotos gemacht.»

Das Modell war nur mit Kamera erhältlich

Aber warum schafft sich die Migros mehrere Tausend Handscanner mit einer Kamera an, wenn sie diese gar nicht braucht? Die Sprecherin erklärt: «Das Modell mit der gewünschten Funktionalität und Kompatibilität mit den bestehenden Geräten gibt es nur mit der standardmässig eingebauten Kamera.»

* Name geändert.