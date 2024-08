Big Brother aus der Luft Swisscom baut ein fixes Netz mit Überwachungsdrohnen

Im Herbst nimmt die Swisscom neue Drohnen in Betrieb, welche die komplette Schweiz überwachen – mit tausenden automatisierten Flügen. Diesen Service will der Telekomanbieter vor allem an Polizei und Feuerwehr verkaufen. Das wirft Fragen auf.