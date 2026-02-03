Für 85'000 Franken bekommt man ein liebevoll gebautes und komplett eingerichtetes Mini-Chalet. Das Tiny House steht in Präz GR, Bauer Simon Kunfermann hat es selbst gebaut. Er hatte eigentlich grosse Pläne mit ihm.

Darum gehts Ein Tiny House in Präz GR wird für 85'000 Franken verkauft

Bauer Simon Kunfermann baute es aus Holz und Schiffscontainer-Stahl

Das Haus ist mobil, steht auf Anhänger, Strom kommt von Solarzellen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

In Präz GR steht die wohl günstigste Berghütte der Schweiz zum Verkauf! Für 85'000 Franken bekommt man ein komplett ausgebautes Häuschen mit allem, was man für ein paar Tage in den Bergen braucht: eine heimelige Stube mit Sitzgelegenheiten und einem alten Holzofen. Dazu eine Nasszelle mit Toilette, Waschbecken sowie Dusche mit Warmwasser. Und vier Schlafplätze auf einer offenen Galerie mit grossen Dachfenstern. Der Strom kommt aus Solarzellen auf dem Dach, wie es in einer Annonce auf Homegate heisst.

Gebaut hat das Mini-Chalet Bauer Simon Kunfermann (45) aus Präz. Der gelernte Zimmermann hat dazu Holz aus einem alten Maiensäss verwendet. Basis des Tiny House ist das Stahlgerüst eines alten Schiffscontainers. «Ein Jahr habe ich daran gearbeitet, viel Liebe investiert», sagt Kunfermann zu Blick. «Die erste Nacht habe ich zusammen mit meiner Tochter Ninja (12) darin verbracht. Sie hat sich das sehnlichst gewünscht», erinnert er sich.

Nach einem Sommer war das Haus plötzlich illegal

Familie Kunfermann hatte grosse Pläne mit dem heimeligen Holzhaus. Er züchtet auf seinem Hof Hirsche, hält Pferde und Geissen. Ein Kollege, der ein Kochstudio hat, bekocht bis zu 20 Gäste mit Spezialitäten vom Hof. Wer nach dem feinen Mahl nicht mehr ins Tal will, der kann im Tiny House übernachten. Einen Sommer lang geht das gut. Dann wird Kunfermann angezeigt! Der Holzofen sei illegal. Der Kanton interveniert. Die Baute gilt plötzlich als illegal, weil sie ausserhalb der Bauzone liege – obwohl sie die Gemeinde bewilligt hatte. Kunfermann muss aufhören. «Das macht mich heute noch traurig, darum muss die Hütte jetzt weg», sagt er zu Blick.

Interessenten gibt es laut dem Bauern viele. Meist scheitere es aber an einem geeigneten, legalen Standort. «Auf einem Campingplatz oder einem Bauernhof kann man das Haus aber problemlos aufstellen und an die Kanalisation anschliessen», sagt Kunfermann. Das Tiny House steht auf einem Anhänger und kann mit einem Traktor bewegt werden. «Beim Transport helfe ich gerne mit», verspricht Kunfermann.