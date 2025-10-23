Roche erhöht Gewinnprognose für 2025

Der Pharmakonzern Roche präsentiert am heutigen Donnerstag seine Quartalszahlen. Diese dürften Anleger und Anlegerinnen freuen: Für das Gesamtjahr hat sich das Basler Unternehmen höhere Gewinnziele gesetzt. Allerdings verzerren Währungseinflüsse das Bild etwas.

Die Roche-Türme in Basel. Der Pharmakonzern kündigt am heutigen Donnerstag an, die Gewinnprognose für 2025 zu erhöhen. Foto: STEFAN BOHRER

Der Schweizer Pharmariese Roche hat in den ersten neun Monaten 2025 etwas mehr umgesetzt als vor einem Jahr. So stieg der Umsatz auf 45,9 Milliarden Franken nach 45,0 Milliarden, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Er erhöhte zudem seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr.

So strebt Roche zu konstanten Wechselkursen weiter einen Anstieg der Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Der Kerngewinn je Titel soll unterdessen neu im hohen einstelligen bis tiefen zweistelligen Prozentbereich steigen. Zuvor lag dieser im hohen einstelligen Prozentbereich. Die Gruppe bleibt bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen.



Den negativen Einfluss von Nachahmerpräparaten auf den Umsatz veranschlagt Roche für das Gesamtjahr neu auf etwa 0,8 Milliarden nach zuvor rund einer Milliarde Franken.