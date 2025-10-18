Bei UBS funktionieren derzeit das E-Banking und Twint nicht. «Dieser Service ist gerade offline», heisst es. Die Schweizer Grossbank hat das Problem erkannt und arbeitet daran.

Darum gehts UBS kämpft mit Störungen bei E-Banking und Twint

Fehlermeldung: 'Dieser Service ist gerade offline'

Die UBS kämpft gerade mit grösseren Störungen bei E-Banking und Twint. Beide Dienste funktionieren bei der Schweizer Grossbank nicht, wie verschiedene Blick-Leser melden. Auch ein Testversuch von Blick zeigt: Nichts geht mehr. Zuerst hat «20 Minuten» über die technischen Probleme berichtet.

Wer sich im UBS-E-Banking einloggen will, bekommt sofort eine Fehlermeldung angezeigt: «Dieser Service ist gerade offline», heisst es. Und weiter: Die UBS habe das Problem erkannt und arbeit daran, so schnell wie möglich wieder online zu sein.

Die Störung scheint schweizweit aufzutreten. Auf der Website Allestörungen.ch sind kurz nach 10 Uhr über 280 Fehlermeldungen eingegangen.