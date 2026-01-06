Holcim hat die im Mai 2025 angekündigte Übernahme des französischen Baustoffkonzerns Alkern abgeschlossen. Damit soll der Bereich hochwertige Gebäudelösungen ausgebaut werden.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Alkern stellt unter anderem vorgefertigte Betonelemente für nachhaltiges Bauen her, wie Holcim am Dienstag mitteilte. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen mit rund 1000 Mitarbeitern in mehr als 50 Produktionsstätten einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro. Zusätzlich ist die Firma im Bereich Bau-Lösungen für Infrastruktur, Industrie und Gebäude aktiv.

Die Akquisition soll ab dem dritten Jahr Synergien beim operativen Gewinn (EBITDA) von 11 Millionen Euro bringen und bereits im ersten Jahr positiv zum Reinergebnis beitragen. Ab dem dritten Jahr soll ausserdem die Rendite auf dem investierten Kapital (ROIC) zunehmen. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht.

Die Transaktion ist laut Holcim zudem ein Schritt hin zum Ziel, im Rahmen der Strategie NextGen Growth bis 2030 die Hälfte des Umsatzes mit Gebäudelösungen zu erzielen.