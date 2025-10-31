Die Protestwelle der Bauarbeiter hat am Freitag die Region Bern erreicht. Mehrere hundert von ihnen versammelten sich gegen Mittag in Bern zu einer Protestversammlung.

Seit Monaten kämpfen die Bauarbeiter mit ihren Gewerkschaften für einen neuen Landesmantelvertrag nach ihren Vorstellungen.

Anschliessend war ein Umzug durch die Stadt geplant, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. In diesem Jahr läuft der Landesmantelvertrag der rund 80'000 Bauarbeiter aus. Die fünfte Verhandlungsrunde ging diese Woche ergebnislos zu Ende.

Nach Angaben der Gewerkschaften Unia und Syna droht erstmals seit Jahrzehnten ein vertragsloser Zustand. Die Bauarbeiter fordern bezahlte Reisezeiten von der Firma zur Baustelle, familienfreundlichere und kürzere Arbeitszeiten, eine bezahlte Znüni-Pause sowie höhere Löhne und einen Teuerungsausgleich.