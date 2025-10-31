Seit Monaten kämpfen die Bauarbeiter mit ihren Gewerkschaften für einen neuen Landesmantelvertrag nach ihren Vorstellungen. (Archivbild)
Foto: TIL BUERGY
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Anschliessend war ein Umzug durch die Stadt geplant, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. In diesem Jahr läuft der Landesmantelvertrag der rund 80'000 Bauarbeiter aus. Die fünfte Verhandlungsrunde ging diese Woche ergebnislos zu Ende.
Nach Angaben der Gewerkschaften Unia und Syna droht erstmals seit Jahrzehnten ein vertragsloser Zustand. Die Bauarbeiter fordern bezahlte Reisezeiten von der Firma zur Baustelle, familienfreundlichere und kürzere Arbeitszeiten, eine bezahlte Znüni-Pause sowie höhere Löhne und einen Teuerungsausgleich.