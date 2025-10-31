DE
FR
Abonnieren

Büezer sind hässig!
Protest der Bauarbeiter erreicht Region Bern

Die Protestwelle der Bauarbeiter hat am Freitag die Region Bern erreicht. Mehrere hundert von ihnen versammelten sich gegen Mittag in Bern zu einer Protestversammlung.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Seit Monaten kämpfen die Bauarbeiter mit ihren Gewerkschaften für einen neuen Landesmantelvertrag nach ihren Vorstellungen. (Archivbild)
Foto: TIL BUERGY
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Anschliessend war ein Umzug durch die Stadt geplant, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. In diesem Jahr läuft der Landesmantelvertrag der rund 80'000 Bauarbeiter aus. Die fünfte Verhandlungsrunde ging diese Woche ergebnislos zu Ende.

Nach Angaben der Gewerkschaften Unia und Syna droht erstmals seit Jahrzehnten ein vertragsloser Zustand. Die Bauarbeiter fordern bezahlte Reisezeiten von der Firma zur Baustelle, familienfreundlichere und kürzere Arbeitszeiten, eine bezahlte Znüni-Pause sowie höhere Löhne und einen Teuerungsausgleich.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen